В Волгограде ожидается до +32 жары 28 июля

В Волгоград приходит небольшое, но приятное похолодание. Синоптики обещают, что 28 июля температура воздуха в городе ночью опустится до 17−19 градусов, а днем поднимется до 30−32 градусов. Это прохладнее, чем в предыдущие знойные дни, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер будет южным и юго-западным. Осадков не ожидается, день пройдет без дождей.