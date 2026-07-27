В Англии бывший ресторан KFC хотят сделать «музеем куриной эмпатии»

В английском городе Флитвуд, графство Ланкашир, помещение бывшего ресторана KFC могут сделать музеем, посвященным курам. Экоактивисты дали ему название «музей куриной эмпатии», сообщает издание Need To Know.
Группа защиты прав животных PETA планирует адаптировать пустующее помещение бывшего ресторана быстрого питания и посвятить его курам. Посетителей, согласно замыслу, будут просвещать в вопросах интеллекта, эмоций и семейных отношений у представителей вида пернатых. Музей также будет содержать интерактивные экспозиции, посвященные коммуникативным способностям птиц и их умению решать проблемы.
Помимо этого, экоактивисты хотят выставить в музее оборудование, используемое на скотобойнях для забоя птиц, а также подавать веганскую еду. Последнее, по их словам, продемонстрирует, что ради еды животных убивать не обязательно. Как заявили представители PETA, многие люди воспринимают кур только как потенциальную еду: крылышки, наггетсы или филе.
«Эти замечательные птицы — умные, любознательные существа со своими уникальными характерами. Они способны узнавать десятки других кур, общаться с помощью сложного набора звуков и даже выполнять элементарные арифметические операции», — рассказали в организации.
Также там добавили, что курицы разговаривают со своими цыплятами еще до того, как те вылупятся, а сами цыплята начинают общаться друг с другом, еще находясь в яйцах".
Препятствием на пути реализации проекта стал то, что личность нынешнего владельца помещения неизвестна, и выйти с ним на связь пока не представляется возможным. Несмотря на это, экоактивисты не теряют надежды.
«Что может быть лучшим применением для бывшего ресторана жареной курицы, чем место, посвященное пониманию и уважению к птицам, которые долгое время платили высшую цену за фастфуд?», — заявил представитель сообщества.
Куры способны краснеть от стресса.
Ранее французские ученые выяснили, что куры способны менять свой внешний вид в зависимости от переживаемых эмоций. Например, взволнованные самки кур краснеют, а когда они довольны и спокойны, они распушают перья на голове.
Полученные знания фермеры могут использовать, чтобы создать наиболее благоприятные условия для птиц. Исследователи отметили, что современным фермерам не хватает простых и надежных индикаторов благополучия животных.
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