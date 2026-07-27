В Англии бывший ресторан KFC хотят сделать «музеем куриной эмпатии»

Помимо этого, экоактивисты хотят выставить в музее оборудование, используемое на скотобойнях для забоя птиц, а также подавать веганскую еду. Последнее, по их словам, продемонстрирует, что ради еды животных убивать не обязательно. Как заявили представители PETA, многие люди воспринимают кур только как потенциальную еду: крылышки, наггетсы или филе.