Суд отказал белгородским строителям в аресте активов «Тамбовского бекона»

ООО «БСК» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и владельцем является Олег Дивиченко. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 48,5%, до 127 млн руб., против 246,6 млн руб. годом ранее. Вместо прибыли в 292 тыс. руб., полученной по итогам 2024 года, компания зафиксировала чистый убыток почти в 25 млн руб.