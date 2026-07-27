«Спасибо, что выжил». Что делала дочь Леонова на месте посадки «Восхода-2»

Оксана Леонова, дочь дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, приезжала в Пермский край на четыре дня — чтобы увидеть место, где совершил аварийную посадку корабль её отца «Восход-2», и поработать над документальным проектом об освоении космоса. О том, что она узнала о пермских страницах в жизни легендарного космонавта, — в материале «АиФ-Пермь».
Дорога к мечте.
Последние километры — только по лесной просеке. Туда, где в марте 1965 года приземлился корабль «Восход-2», до сих пор не ведёт асфальтовая дорога.
Но дочь Алексея Леонова, Оксана, настояла: если можно будет — она хочет доехать до конца. До той самой поляны, в 180 километрах северо-западнее Перми, недалеко от истока реки Уролка, где её отец двое суток ждал спасения в морозной тайге.
«Это не просто точка на карте. Это место, где он второй раз родился», — скажет Оксана Алексеевна.
Тайга подступает к самой дороге, ветки цепляются за окна, а колея теряется в зелёной чаще.
Машина идёт тяжело. То и дело приходится останавливаться — мужская часть нашей команды вместе с главой Березников Алексеем Казаченко наспех убирают очередную поваленную берёзу, которую габариты нашей вахтовки не позволяют объехать. Пять минут работы — и снова можно в путь.
А ведь ещё пару дней назад здесь проехать вообще было невозможно.
Не знаю как, но они это сделали — два местных мужика под 80 лет. Перед нашим приездом взяли бензопилы и топоры, вышли на просеку и расчистили трассу. Чтобы дочь «того самого Леонова» исполнила свою мечту.
«Я хотела увидеть это места с детства. Теперь могу сказать, что моя мечта исполнилась», — довольно скажет она, когда мы наконец доедем.
Сейчас на месте приземления — ухоженная поляна. Волонтёры проекта «Пермский космос» поставили здесь беседку, проложили эко-тропу, повесили стенды.
Когда-то тут возвышался шестиметровый титановый обелиск, но в лихие 90-е его сдали на металлолом.
Теперь стоит новый монумент — в память о подвиге экипажа.
«Та тропа, которую мы сегодня прошли до этого места, стала тропой спасения жизни для экипажа Алексея Леонова и Павла Беляева и увековечила и их полёт, и историю развития космонавтики на пермской земле», — отмечает дочь космонавта.
Она подходит к памятнику. Ей важны все детали, любые мелочи. Где именно?
Посреди густого леса.
«Он приземлился прямо здесь?» — переспрашивает Оксана Алексеевна.
Место — то самое. Или почти то. Плюс-минус 15 метров.
Это было 61 год назад. Сюда, в глухую тайгу, 19 марта 1965 года, аварийно сел «Восход-2» с двумя членами экипажа на борту — командиром Павлом Беляевым и вторым пилотом Алексеем Леоновым. Днём ранее он стартовал с Байконура, чтобы совершить то, чего не делал никто в истории, — впервые вывести человека в открытый космос!
Алексей Леонов провёл за бортом 12 минут и 9 секунд. С кораблём его связывал только пятиметровый фал. Позже он напишет: «Вокруг была бесконечность — больше ничего. И где-то далеко-далеко внизу голубая Земля». Его возвращение обратно на «Восход-2» едва не обернулось трагедией: из-за разности давлений скафандр раздулся, потерял свою гибкость, и Леонов не мог втиснуться в узкий люк шлюзовой камеры. Он решился на опасный шаг: сбросил давление в скафандре до аварийного, протиснулся в камеру головой вперёд (не ногами как предписывалось) и с трудом перевернувшись внутри тесного шлюза, сумел закрыть люк. Риск был смертельный, но другого выхода не оставалось.
Внештатных ситуаций в этом полёте хватало. Они должны были сесть в Казахстане, но не сработала система автоматической ориентации, и командир Павел Беляев принял решение сажать корабль с использованием ручной системы управления — и это опять же была первая посадка в ручном режиме в истории космонавтики. «Восход-2» забросило за полторы тысячи километров от расчётной точки посадки. Удар о землю был такой силы, что Леонов сравнил его с аварией поезда.
Космонавты оказались «посреди густого леса», где «вокруг ни звука, только треск деревьев, а впереди — ни дорог, ни тропинок».
«Первый парашют был вот где-то здесь, — показывают дочери космонавта. — А второй — метров за семьдесят».
«А где же та самая раздвоенная берёза, из-за которой они не могли открыть люк?» — спрашивает Оксана.
«Новый лес вырос. Той берёзы уже нет», — отвечают ей.
Мы приехали в июле — жара под 30 градусов. А в марте, когда приземлились космонавты, здесь лежал двухметровый снег, и холодный ветер пронизывал до костей. Не нужно объяснять, что такое −25… −30 °C на Урале.
«Я много раз слушала рассказы отца, — говорит Оксана Алексеевна. — Но, когда ты стоишь здесь, где по-прежнему нет дорог, та же тайга, ты начинаешь понимать, что значит “выжить назло”.
Дочь космонавта обнимает берёзу, стоящую на опушке. Не ту самую — но ту, что выросла на этой земле. «Гостеприимной земле» — как всегда подчёркивал её отец.
«Только пермская гостеприимная земля, на которой живут люди с доброй душой, так мягко могла принять космический корабль, который шёл к Земле со скоростью 8 км/сек.», — это его благодарственные слова, выбитые на монументе.
«Люди необыкновенные».
Алексей Леонов много раз бывал в Перми. Ещё до поездки на место приземления мы пытались посчитать с сотрудниками госархива, сколько точно.
"Я знаю, что мой папа очень трепетно относился к Пермскому краю и бывал здесь не два, и не три, и не четыре раза. А достаточно часто. Здесь произошло и спасение экипажа. И потом уже, по бизнесу, он был связан с рядом предприятий, — отмечает дочь космонавта.
Сотрудники архива показывали ей недавно рассекреченные документы о спасательной операции 1965 года. Среди них — благодарности военным, участвовавшим в поисках, и поимённые списки спасателей с пометками о том, кто именно что делал: «Проявил высокую оперативность», «Первый прибыл во время приземления».
Особое впечатление на гостью произвели архивные фотографии — на них Алексей Леонов запечатлён во время визитов в Прикамье: общается с рабочими, школьниками, пионерами, оставляет автографы и… рисует. Он с детских лет увлекался живописью, написал около 200 картин и даже создавал почтовые марки на космическую тему. Некоторые снимки дочь космонавта увидела впервые.
«Я почётный гражданин города Перми с 1965 года. И поверьте, что все эти годы были самыми-самыми значимыми. Несмотря на то, что я родился в Кемерово, жил в Калининграде, больше всего я был в Перми. Я очень-очень хочу, чтобы вы сделали город Пермь и весь регион лучшим в нашей России. У вас есть всё для этого: люди необыкновенные, природные ресурсы, традиции и — человечность», — эту речь отца из архивной записи фильма, снятого в 1996 году пермскими телевизионщиками, Оксана Леонова слушала в Государственном архиве Пермского края.
Оксана Алексеевна захотела, чтобы и здесь, на этой поляне, снова зазвучал голос её отца. Она открыла книгу «Две стороны Луны» (12+), в которой отец вспоминает, как это было, — и начала читать вслух.
«Вдруг стемнело. Мы вошли в облака. Посадочный ракетный двигатель вспыхнул и прогрохотал. Наконец мы ощутили, как аппарат, тяжело шлёпнувшись, остановился. Мы приземлились в снег двухметровой глубины. Мы понятия не имели, где оказались».
Она читала о том, как люк прижало к стволу большой берёзы, как они раскачивали корабль, чтобы открыть его. Как, когда был сорван люк, вывалились наружу, провалившись в снег по самую шею.
«Мы посмотрели вверх и поняли, что оказались посреди густого леса. Основной парашют повис на ветвях почти сорокаметровых деревьев».
«Знаете, — сказала она, закрывая книгу, — мой папа всегда говорил, что выжить им помогли обычные люди».
Среди них — лесоруб Василий Наседкин, которого спустили к ним с вертолёта по тросовой лестнице, чтобы он разжёг костёр, обустроил быт в лесу. Геолог Маргарита Башилова, единственная женщина в той спасательной операции, которая, работая с картами, определила вероятные координаты — её расчёты позволили направить вертолёты в нужный квадрат. Лётчик Анатолий Парасенко, который снял с себя меховую куртку, шапку, унты и сбросил им с самолёта.
«Кстати, когда их потом привезли на Байконур, Беляев был в шапке Парасенко, а папа — в его куртке», — замечает Оксана Алексеевна.
Она вспоминает и другие детали. Про злосчастную бутылку коньяка, которую космонавтам сбросили для сугреву, но она разбилась.
И их было много. Людей, которые не дали космонавтам замёрзнуть. И нужно было проложить лыжню, расчистить вертолётную площадку… 21 марта на Ми-4 обоих доставили в Пермь. За этот полёт и Леонов, и Беляев получат звание Героя Советского Союза. Еще через 10 лет Леонов получит свою вторую звезду Героя.
… А на таежной поляне тем временем запустили небольшие учебные модели ракет. «Пять, четыре, три, два, один… Поехали!» — и они улетают вверх. Полёт недолгий, но красивый и символичный: будущее, которое взлетает над прошлым.
Спасибо за память.
Расписание поездки Леоновой было плотным. Столько всего надо успеть. Позади — съёмки в Перми, Березниках, на месте высадки в Усольском округе, встречи со школьниками.
Впереди — возвращение в Соликамск, где Оксану Леонову ждёт встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
И разговор идёт уже не о прошлом, а о будущем. Губернатор говорит о том, что в регионе чтят память космонавтов: их именами названы улицы, а сам край по праву считает себя космическим.
Оксана Леонова рассказывает о своих четырёх документальных фильмах о космосе — они основаны на эксклюзивных интервью с отцом.
«Оксана разговаривала с папой трое суток, — добавляет продюсер Татьяна Огородникова, сопровождающая её в поездке. — Эти фильмы содержат то, чего больше нет нигде».
Договариваются о показах — в школах и социальных кинозалах Прикамья.
«Освоение космоса — это и наша с вами история, неразрывно связанная с Пермским краем», — скажет Махонин.
А Оксана Алексеевна обещает вернуться. Уже не как гость, а как человек, для которого эта земля, как и для её отца, теперь тоже стала родной.