«Спасибо, что выжил». Что делала дочь Леонова на месте посадки «Восхода-2»

«Я почётный гражданин города Перми с 1965 года. И поверьте, что все эти годы были самыми-самыми значимыми. Несмотря на то, что я родился в Кемерово, жил в Калининграде, больше всего я был в Перми. Я очень-очень хочу, чтобы вы сделали город Пермь и весь регион лучшим в нашей России. У вас есть всё для этого: люди необыкновенные, природные ресурсы, традиции и — человечность», — эту речь отца из архивной записи фильма, снятого в 1996 году пермскими телевизионщиками, Оксана Леонова слушала в Государственном архиве Пермского края.