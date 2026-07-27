Поможет в борьбе с курением и продлит трудовые годы

Почти три четверти смертей от хронических заболеваний связаны с факторами риска. Такая статистика ведёт к изменениям в государственной политике в сфере охраны и экономики труда: теперь всё больше внимания уделяется предупреждению непосредственно факторов риска, а не только самих заболеваний, отмечает региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) в Ростовской области, д. м. н., доцент кафедры внутренних болезней № 1 Ростовского государственного медуниверситета, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения трудоспособного населения региона Татьяна Таютина.
Новый ориентир.
«Мы постепенно переходим от модели, ориентированной исключительно на лечение заболеваний, к философии комплексного управления здоровьем и работы на опережение, выявляя не только факторы риска, но и предриски развития заболеваний — максимально обратимые изменения, которые позволяют предупредить появление патологии. Это ключевой вектор и для системы здравоохранения, и для работодателей, и для самих работников», — подчеркнула Татьяна Таютина в ходе обсуждений на семинаре Союза работодателей Ростовской области по текущим изменениям трудового законодательства.
Новые требования трудового и санитарного законодательства, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, отражают этот подход. Если раньше работодателю было достаточно провести специальную оценку условий труда, оформить необходимую документацию и устранить выявленные нарушения, то теперь управление профессиональными рисками становится непрерывным процессом. Работодатель должен регулярно контролировать факторы производственной среды, анализировать полученные данные, разрабатывать мероприятия по снижению рисков и оценивать их эффективность.
«Речь уже идет не только о безопасности рабочего места — законодательство ориентирует работодателя на предупреждение профессиональных заболеваний и других неблагоприятных последствий для здоровья. По сути, формируется система постоянного мониторинга факторов рабочей среды, которая должна работать на протяжении всего периода трудовой деятельности человека», — пояснила эксперт.
Особое внимание уделяется профилактике заболеваний, которые формируются постепенно и долгое время могут оставаться незаметными. В центре внимания оказываются хроническая потеря слуха, заболевания лёгких, болезни опорно-двигательного аппарата, профессиональные интоксикации и онкологические заболевания, связанные с воздействием производственных канцерогенов. По мнению Татьяны Таютиной, предупредить развитие подобных состояний — в разы эффективнее, чем лечить уже сформировавшуюся патологию.
Полезная интеграция.
Еще одним важным изменением станет интеграция диспансеризации и обязательных периодических медицинских осмотров. Теперь результаты исследований, выполненных в рамках диспансеризации по ОМС, смогут использоваться при проведении профосмотров, если они были выполнены не более года назад и подтверждены документально.
«Это выгодно всем участникам процесса. Работник проходит меньше повторных обследований и быстрее завершает медицинский осмотр. Работодатель получает возможность сократить часть расходов, а система здравоохранения избавляется от дублирования исследований и получает более полную информацию о состоянии здоровья работающего населения», — подчеркнула Татьяна Таютина.
По мнению специалиста, законодательство корректно определяет обязательный минимум мероприятий. Однако реальное влияние на здоровье работников зависит не только от производственной среды, но и от образа жизни человека. Избыточная масса тела, курение, недостаточная физическая активность, нарушения сна и другие поведенческие факторы риска способны существенно ухудшать прогноз даже при безопасных условиях труда.
«Производственные и поведенческие факторы риска нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Если человек курит, имеет ожирение, мало двигается, хронически недосыпает, вероятность развития заболеваний остаётся высокой независимо от того, насколько хорошо и безопасно организовано рабочее место. Управление всеми факторами риска в комплексе становится важнейшим инструментом сохранения здоровья», — считает представитель АМСМР в Ростовской области.
Решающее значение приобретают корпоративные программы здоровья. Они выходят далеко за пределы производственного процесса и помогают формировать привычки, способные снизить вероятность развития хронических заболеваний. Исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что наибольшую вовлечённость сотрудников демонстрируют программы по питанию и снижению массы тела — участие в них достигает 94,2%. Совсем иначе выглядит ситуация с отказом от курения: подобные программы привлекают лишь 2,1% работников.
Такая разница, по словам Татьяны Таютиной, свидетельствует о существовании устойчивого ядра курильщиков, которые если и следуют запретам в общественных местах, то наверстывают эту привычку дома.
«Краткосрочный эффект ограничительных мер действительно существует, однако для людей с табачной зависимостью этого часто недостаточно. Необходима долгосрочная стратегия, которая позволит привести человека к полному отказу от курения. Для этого требуется персонализированный подход с учётом степени зависимости и тех никотинсодержащих продуктов, которые использует конкретный человек», — пояснила она.
Современная концепция модификации рисков, связанных с курением, исходит из того, что все никотинсодержащие продукты существенно различаются между собой по степени потенциального вреда. Наибольший риск при этом связан с процессом горения табака. Если взрослый курильщик с выраженной зависимостью пока не готов полностью отказаться от сигарет, одним из промежуточных решений может стать переход на сертифицированные продукты на основе нагревания табака, исключающие горение, как этап на пути к окончательному отказу от курения.
«Цель-максимум остаётся прежней: полный отказ от потребления никотина. Но если достичь её невозможно, то в краткосрочной перспективе может помочь такой прагматичный подход в здравоохранении, — подчеркнула Татьяна Таютина. — При этом важно понимать, что любые запреты должны касаться исключительно несертифицированной продукции при абсолютной охране несовершеннолетних от потребления любых табачных и никотинсодержащих изделий».
Сегодня корпоративные программы здоровья становятся не дополнительной социальной инициативой, а ключевым инструментом повышения трудоспособности населения. Они помогают снижать текучесть кадров, повышают привлекательность работодателя и позволяют сохранить кадровый потенциал на многие годы.
«Такие программы далеко не всегда требуют больших затрат. Во многих случаях достаточно внимательно посмотреть на факторы риска, характерные именно для конкретного коллектива, и выстроить системную профилактическую работу, основанную на прагматичных, риск-ориентированных технологиях», — резюмировала Татьяна Таютина.