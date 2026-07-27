Поможет в борьбе с курением и продлит трудовые годы

Современная концепция модификации рисков, связанных с курением, исходит из того, что все никотинсодержащие продукты существенно различаются между собой по степени потенциального вреда. Наибольший риск при этом связан с процессом горения табака. Если взрослый курильщик с выраженной зависимостью пока не готов полностью отказаться от сигарет, одним из промежуточных решений может стать переход на сертифицированные продукты на основе нагревания табака, исключающие горение, как этап на пути к окончательному отказу от курения.