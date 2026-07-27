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Прагматичный подход. Поможет в борьбе с курением и продлит трудовые годы

На семинаре Союза работодателей Ростовской области по текущим изменениям трудового законодательства подчеркнули, что теперь работодатель должен регулярно контролировать факторы производственной среды.

Почти три четверти смертей от хронических заболеваний связаны с факторами риска. Такая статистика ведёт к изменениям в государственной политике в сфере охраны и экономики труда: теперь всё больше внимания уделяется предупреждению непосредственно факторов риска, а не только самих заболеваний, отмечает региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) в Ростовской области, д. м. н., доцент кафедры внутренних болезней № 1 Ростовского государственного медуниверситета, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения трудоспособного населения региона Татьяна Таютина.

Новый ориентир.

«Мы постепенно переходим от модели, ориентированной исключительно на лечение заболеваний, к философии комплексного управления здоровьем и работы на опережение, выявляя не только факторы риска, но и предриски развития заболеваний — максимально обратимые изменения, которые позволяют предупредить появление патологии. Это ключевой вектор и для системы здравоохранения, и для работодателей, и для самих работников», — подчеркнула Татьяна Таютина в ходе обсуждений на семинаре Союза работодателей Ростовской области по текущим изменениям трудового законодательства.

Новые требования трудового и санитарного законодательства, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, отражают этот подход. Если раньше работодателю было достаточно провести специальную оценку условий труда, оформить необходимую документацию и устранить выявленные нарушения, то теперь управление профессиональными рисками становится непрерывным процессом. Работодатель должен регулярно контролировать факторы производственной среды, анализировать полученные данные, разрабатывать мероприятия по снижению рисков и оценивать их эффективность.

«Речь уже идет не только о безопасности рабочего места — законодательство ориентирует работодателя на предупреждение профессиональных заболеваний и других неблагоприятных последствий для здоровья. По сути, формируется система постоянного мониторинга факторов рабочей среды, которая должна работать на протяжении всего периода трудовой деятельности человека», — пояснила эксперт.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний, которые формируются постепенно и долгое время могут оставаться незаметными. В центре внимания оказываются хроническая потеря слуха, заболевания лёгких, болезни опорно-двигательного аппарата, профессиональные интоксикации и онкологические заболевания, связанные с воздействием производственных канцерогенов. По мнению Татьяны Таютиной, предупредить развитие подобных состояний — в разы эффективнее, чем лечить уже сформировавшуюся патологию.

Полезная интеграция.

Еще одним важным изменением станет интеграция диспансеризации и обязательных периодических медицинских осмотров. Теперь результаты исследований, выполненных в рамках диспансеризации по ОМС, смогут использоваться при проведении профосмотров, если они были выполнены не более года назад и подтверждены документально.

«Это выгодно всем участникам процесса. Работник проходит меньше повторных обследований и быстрее завершает медицинский осмотр. Работодатель получает возможность сократить часть расходов, а система здравоохранения избавляется от дублирования исследований и получает более полную информацию о состоянии здоровья работающего населения», — подчеркнула Татьяна Таютина.

По мнению специалиста, законодательство корректно определяет обязательный минимум мероприятий. Однако реальное влияние на здоровье работников зависит не только от производственной среды, но и от образа жизни человека. Избыточная масса тела, курение, недостаточная физическая активность, нарушения сна и другие поведенческие факторы риска способны существенно ухудшать прогноз даже при безопасных условиях труда.

«Производственные и поведенческие факторы риска нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Если человек курит, имеет ожирение, мало двигается, хронически недосыпает, вероятность развития заболеваний остаётся высокой независимо от того, насколько хорошо и безопасно организовано рабочее место. Управление всеми факторами риска в комплексе становится важнейшим инструментом сохранения здоровья», — считает представитель АМСМР в Ростовской области.

Решающее значение приобретают корпоративные программы здоровья. Они выходят далеко за пределы производственного процесса и помогают формировать привычки, способные снизить вероятность развития хронических заболеваний. Исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что наибольшую вовлечённость сотрудников демонстрируют программы по питанию и снижению массы тела — участие в них достигает 94,2%. Совсем иначе выглядит ситуация с отказом от курения: подобные программы привлекают лишь 2,1% работников.

Такая разница, по словам Татьяны Таютиной, свидетельствует о существовании устойчивого ядра курильщиков, которые если и следуют запретам в общественных местах, то наверстывают эту привычку дома.

«Краткосрочный эффект ограничительных мер действительно существует, однако для людей с табачной зависимостью этого часто недостаточно. Необходима долгосрочная стратегия, которая позволит привести человека к полному отказу от курения. Для этого требуется персонализированный подход с учётом степени зависимости и тех никотинсодержащих продуктов, которые использует конкретный человек», — пояснила она.

Современная концепция модификации рисков, связанных с курением, исходит из того, что все никотинсодержащие продукты существенно различаются между собой по степени потенциального вреда. Наибольший риск при этом связан с процессом горения табака. Если взрослый курильщик с выраженной зависимостью пока не готов полностью отказаться от сигарет, одним из промежуточных решений может стать переход на сертифицированные продукты на основе нагревания табака, исключающие горение, как этап на пути к окончательному отказу от курения.

«Цель-максимум остаётся прежней: полный отказ от потребления никотина. Но если достичь её невозможно, то в краткосрочной перспективе может помочь такой прагматичный подход в здравоохранении, — подчеркнула Татьяна Таютина. — При этом важно понимать, что любые запреты должны касаться исключительно несертифицированной продукции при абсолютной охране несовершеннолетних от потребления любых табачных и никотинсодержащих изделий».

Сегодня корпоративные программы здоровья становятся не дополнительной социальной инициативой, а ключевым инструментом повышения трудоспособности населения. Они помогают снижать текучесть кадров, повышают привлекательность работодателя и позволяют сохранить кадровый потенциал на многие годы.

«Такие программы далеко не всегда требуют больших затрат. Во многих случаях достаточно внимательно посмотреть на факторы риска, характерные именно для конкретного коллектива, и выстроить системную профилактическую работу, основанную на прагматичных, риск-ориентированных технологиях», — резюмировала Татьяна Таютина.

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