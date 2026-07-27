Депутат Госдумы назвал главный ориентир госполитики

«Для меня было важно услышать подтверждение того, что человек остается главным ориентиром для государственной политики. Именно поэтому государство должно выполнять свои социальные обязательства перед людьми: поддерживать семьи с детьми, участников специальной военной операции, развивать здравоохранение, образование и другие гарантии, которые ведут к росту благосостояния наших граждан», — сказал Скриванов.