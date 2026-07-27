Депутат Госдумы назвал главный ориентир госполитики

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главным ориентиром государственной политики остается человек, заявил РИА Новости член думского комитета по контролю Дмитрий Скриванов.
Госдума в понедельник провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва. После президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами.
«Для меня было важно услышать подтверждение того, что человек остается главным ориентиром для государственной политики. Именно поэтому государство должно выполнять свои социальные обязательства перед людьми: поддерживать семьи с детьми, участников специальной военной операции, развивать здравоохранение, образование и другие гарантии, которые ведут к росту благосостояния наших граждан», — сказал Скриванов.
По его словам, основой для решения этих задач может быть только сильная экономика, а значит, важно защищать добросовестный бизнес и выстраивать современную систему госконтроля, которая помогает предупреждать нарушения, не создавая необоснованных барьеров.
«Такой подход позволяет сохранить баланс между защитой интересов граждан, развитием предпринимательства и устойчивым экономическим ростом», — добавил депутат.