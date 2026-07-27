Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5% за пять месяцев

За первые пять месяцев 2026 года производство пищевых продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напитков стали выпускать на 4,4% больше, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Заметнее всего выросло производство сливочного масла — на 58%, до 4,8 тысячи тонн. Также предприятия региона стали делать на 20% больше сыров и творога — 14 тысяч тонн, на 16% больше мяса птицы — 33,2 тысячи тонн.
Выпуск мясных полуфабрикатов увеличился на 11,7% и составил 23,8 тысячи тонн. Кондитерских изделий стало больше почти на 4% — 20,5 тысячи тонн. Хлеба и хлебобулочных изделий произвели 62,4 тысячи тонн, что на 3,4% больше, чем год назад. Производство жидкого обработанного молока выросло на 1,4% и превысило 98 тысяч тонн.
Напомним, бюджет РФ выделит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры нижегородского технопарка.