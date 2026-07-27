Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5% за пять месяцев

Выпуск мясных полуфабрикатов увеличился на 11,7% и составил 23,8 тысячи тонн. Кондитерских изделий стало больше почти на 4% — 20,5 тысячи тонн. Хлеба и хлебобулочных изделий произвели 62,4 тысячи тонн, что на 3,4% больше, чем год назад. Производство жидкого обработанного молока выросло на 1,4% и превысило 98 тысяч тонн.