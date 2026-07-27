Калининградка внесла в банкомат на Красносельской 13 тысяч рублей, но на карту поступили только 500

Жительница Калининграда потеряла 12,5 тысячи рублей при пополнении счёта через банкомат в супермаркете на Красносельской. Об этом Лариса рассказала «Клопс».
Инцидент произошёл вечером 30 июня. Калининградка положила в устройство банкноты разного номинала на общую сумму 13 тысяч рублей. После операции на карту поступило только 500 рублей. Женщина сразу написала в поддержку, где ей пообещали проверить информацию. Позже сотрудники сообщили, что лишних денег в банкомате при инкассации не обнаружили.
Тогда Лариса попросила посмотреть записи с встроенной в терминал камеры и проверить видеонаблюдение в магазине. Оказалось, что встроенная камера не фиксирует объём положенных в банкомат средств, а к другим банк доступа не имеет.
Калининградка подала заявление в полицию, но там ей в возбуждении дела отказали. Женщина намерена ознакомиться с материалами проверки и обжаловать решение.
Комментируя ранее подобные ситуации, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачёв объяснил «Клопс», что обращение в суд может оказаться не самым выгодным решением. По его словам, расходы на назначенную экспертизу могут превысить сумму пропавших денег.
«Есть управа на такие банки, и называется она Центробанк. Именно в ЦБ существует служба контроля, которую боятся банкиры», — пояснил Толмачёв.
Юрист посоветовал направить обращение через официальный сайт регулятора. По словам эксперта, случаи, когда терминалы принимают деньги, но не зачисляют их на счёт, происходят редко.
«Одна, вторая жалоба — и банк могут лишить лицензии», — сказал Толмачёв.
Калининградка призналась, что уже почти не рассчитывает вернуть деньги, но хочет предупредить других жителей региона. Она советует внимательно проверять сумму после внесения наличных и сохранять все сведения об операции, чтобы при необходимости подтвердить обращение в банк.
В России число банкоматов упало до минимума за 15 лет.