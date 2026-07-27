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Калининградка внесла в банкомат на Красносельской 13 тысяч рублей, но на карту поступили только 500

Женщина утверждает, что банк не обнаружил лишних купюр, а полиция отказала в возбуждении дела.

Источник: Клопс.ru

Жительница Калининграда потеряла 12,5 тысячи рублей при пополнении счёта через банкомат в супермаркете на Красносельской. Об этом Лариса рассказала «Клопс».

Инцидент произошёл вечером 30 июня. Калининградка положила в устройство банкноты разного номинала на общую сумму 13 тысяч рублей. После операции на карту поступило только 500 рублей. Женщина сразу написала в поддержку, где ей пообещали проверить информацию. Позже сотрудники сообщили, что лишних денег в банкомате при инкассации не обнаружили.

Тогда Лариса попросила посмотреть записи с встроенной в терминал камеры и проверить видеонаблюдение в магазине. Оказалось, что встроенная камера не фиксирует объём положенных в банкомат средств, а к другим банк доступа не имеет.

Калининградка подала заявление в полицию, но там ей в возбуждении дела отказали. Женщина намерена ознакомиться с материалами проверки и обжаловать решение.

Комментируя ранее подобные ситуации, заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачёв объяснил «Клопс», что обращение в суд может оказаться не самым выгодным решением. По его словам, расходы на назначенную экспертизу могут превысить сумму пропавших денег.

«Есть управа на такие банки, и называется она Центробанк. Именно в ЦБ существует служба контроля, которую боятся банкиры», — пояснил Толмачёв.

Юрист посоветовал направить обращение через официальный сайт регулятора. По словам эксперта, случаи, когда терминалы принимают деньги, но не зачисляют их на счёт, происходят редко.

«Одна, вторая жалоба — и банк могут лишить лицензии», — сказал Толмачёв.

Калининградка призналась, что уже почти не рассчитывает вернуть деньги, но хочет предупредить других жителей региона. Она советует внимательно проверять сумму после внесения наличных и сохранять все сведения об операции, чтобы при необходимости подтвердить обращение в банк.

В России число банкоматов упало до минимума за 15 лет.

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