Калининградка внесла в банкомат на Красносельской 13 тысяч рублей, но на карту поступили только 500

Инцидент произошёл вечером 30 июня. Калининградка положила в устройство банкноты разного номинала на общую сумму 13 тысяч рублей. После операции на карту поступило только 500 рублей. Женщина сразу написала в поддержку, где ей пообещали проверить информацию. Позже сотрудники сообщили, что лишних денег в банкомате при инкассации не обнаружили.