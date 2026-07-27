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В Пермском крае изменили схему движения автобуса «Краснокамск — Пермь»

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения.

Источник: Комсомольская правда

С 17:00 27 июля в Пермском крае временно изменится маршрут автобуса № 529/1, который связывает Краснокамск и Пермь. Новая схема будет действовать до особого распоряжения.

Изменения связаны с ремонтом коммунальных сетей на улицах К. Либкнехта и Шоссейной.

Автобусы, следующие в сторону автостанции Краснокамска, будут объезжать закрытый участок по улицам Чапаева, проспекту Мира, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков. В обратном направлении транспорт будет двигаться по тому же маршруту.

На время действия временной схемы автобусы не будут заезжать на остановки «Аптека», «пл. Гознака» и «Техникум» при движении в сторону Краснокамска.

При этом для пассажиров добавят временные остановочные пункты «магазин Огонек» / «кинотеатр Родина» и «Виват».

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом временной схемы движения.