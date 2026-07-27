В Пермском крае изменили схему движения автобуса «Краснокамск — Пермь»

Автобусы, следующие в сторону автостанции Краснокамска, будут объезжать закрытый участок по улицам Чапаева, проспекту Мира, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков. В обратном направлении транспорт будет двигаться по тому же маршруту.