В Пермском крае изменили схему движения автобуса «Краснокамск — Пермь»

С 17:00 27 июля в Пермском крае временно изменится маршрут автобуса № 529/1, который связывает Краснокамск и Пермь. Новая схема будет действовать до особого распоряжения.
Изменения связаны с ремонтом коммунальных сетей на улицах К. Либкнехта и Шоссейной.
Автобусы, следующие в сторону автостанции Краснокамска, будут объезжать закрытый участок по улицам Чапаева, проспекту Мира, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков. В обратном направлении транспорт будет двигаться по тому же маршруту.
На время действия временной схемы автобусы не будут заезжать на остановки «Аптека», «пл. Гознака» и «Техникум» при движении в сторону Краснокамска.
При этом для пассажиров добавят временные остановочные пункты «магазин Огонек» / «кинотеатр Родина» и «Виват».
Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом временной схемы движения.