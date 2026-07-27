С начала года в Липецкую область из плена вернулись 11 участников СВО

В конце июня из украинского плена вернулся военнослужащий из Липецкой области. Вместе с ним были освобождены двое жителей Воронежской области. По сведениям уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, в ходе обмена с Украиной стороны передали друг другу по 160 военных.