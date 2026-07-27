Политик Томич: ЕС предлагает Черногории продать суверенитет за 3,2 млрд евро

Еврокомиссия в июне представила финансовый пакет для Черногории, страны с населением около 626 тысяч человек, на 3,2 млрд евро. На фоне долгосрочного бюджета ЕС почти в 2 трлн евро сумма скромна, но ее обсуждение вызвало разногласия среди стран-членов.