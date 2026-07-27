В систему субсидирования морских перевозок в Калининград хотят включить расходы на порожние переходы

В систему субсидирования морских перевозок в Калининградскую область хотят включить расходы на порожние переходы. Соответствующие изменения подготовил Росморречфлот. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В систему субсидирования не включены расходы, связанные с балластными переходами судна из порта выгрузки предыдущего груза в порт погрузки следующего, что по информации Калининградской области приводит к тому, что некоторые рейсы становятся убыточными или осуществляются по их себестоимости, и как следствие приводит к отказу судовладельцев принимать к перевозке грузы с использованием механизма государственной поддержки, что негативно сказывается на социальной и экономической ситуации в регионе, — говорится в пояснительной записке.
В порядок субсидирования предлагают включить амортизацию расходов на «балластные переходы», когда суда идут без грузов, но с балластом для сохранения остойчивости, управляемости и других характеристик. Общественные обсуждения проекта нормативного акта продлятся до 4 августа.
Отметим, что представители отрасли неоднократно говорили о том, что суда идут загруженными из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. В обратном направлении нередко осуществляют порожние переходы.
Всего на субсидирование морских перевозок на 2026 год выделили пять миллиардов рублей. Их распределили между 105 юридическими лицами. Субсидии рассчитаны на возмещение расходов на перевозку 900 тысяч тонн грузов.
В марте губернатор Алексей Беспрозванных предлагал забрать у Минтранса на областной уровень распределение субсидий. Власти также хотели поменять систему и компенсировать затраты не логистическим компаниям, а конкретному бизнесу в регионе. Кроме того, озвучили идею субсидировать перевозку всех товаров, а не только санкционных.