В систему субсидирования морских перевозок в Калининград хотят включить расходы на порожние переходы

В систему субсидирования не включены расходы, связанные с балластными переходами судна из порта выгрузки предыдущего груза в порт погрузки следующего, что по информации Калининградской области приводит к тому, что некоторые рейсы становятся убыточными или осуществляются по их себестоимости, и как следствие приводит к отказу судовладельцев принимать к перевозке грузы с использованием механизма государственной поддержки, что негативно сказывается на социальной и экономической ситуации в регионе, — говорится в пояснительной записке.