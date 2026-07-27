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В Волгоградской области переоснастят Котовский краеведческий музей

Учреждение получит витрины, подиумы, стенды и интерактивную панель для проведения мероприятий.

Источник: Национальные проекты России

Материально-техническая база Котовского историко-краеведческого музея в Волгоградской области будет обновлена в 2026 году при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.

Для учреждения приобрели выставочное и фондовое оборудование, электронные средства демонстрации и учета экспонатов. Также в ближайшее время будут закуплены витрины, подиумы, стенды, интерактивная панель для проведения мероприятий и другое электронное оборудование.

Ранее в музей уже поступили новые вертикальные и горизонтальные витрины для экспонатов, навесные стенды и подиумы для крупногабаритных предметов этнографии. Для фондов были закуплены металлические шкафы для хранения артефактов и документов, стеллажи для музейных коллекций.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.