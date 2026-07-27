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За неделю в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей

Пятеро из них стали фигурантами уголовных дел.

За неделю с 20 по 26 июля в Калининградской области за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от освидетельствования привлекли к ответственности 37 водителей. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Отмечается, что пятеро попались на этом нарушении повторно и стали фигурантами уголовных дел. Их автомобили подлежат конфискации в пользу государства.

С начала года в регионе зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими с участием пьяных водителей. 39 человек в них получили травмы, 8 человек погибло.