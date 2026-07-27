На проект капремонта трамвайных путей на ул. Багратиона выдели 13 млн рублей

Как ранее заявляла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру. В августе 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть.