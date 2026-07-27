На проект капремонта трамвайных путей на ул. Багратиона выдели 13 млн рублей

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на участке ул. Багратиона от Ленинского проспекта до ул. Большой Песочной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 27 июля по 12 августа. Итоги аукциона планируют подвести 17 августа. Максимальная цена контракта — 13 млн рублей. Исполнить его необходимо за 250 дней. Непосредственно на разработку проекта отводится 220 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.
Основание для проектирования — план реализации муниципальной программы развития дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов. Планируемый срок капремонта — 2028−2030 годы. Расчётная скорость движения трамваев после ремонта должна составить 40 км/ч. Строительная длина указанного участка — 0,667 км.
Подрядчику предстоит в числе прочего предусмотреть автоматизацию стрелочных переводов (при необходимости), разработать три вида остановочных пунктов, обследовать трамвайные пути для приведения их в нормативное состояние с учётом развития трамвайного движения в Калининграде.
Как ранее заявляла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру. В августе 2025 года стало известно о том, что власти Калининграда готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть.
На проект капремонта трамвайных путей на Советском проспекте выделили 24 млн рублей.