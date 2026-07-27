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«Тяжёлая история»: почему площадь перед Главпочтамтом до сих пор не привели в порядок

В Росимуществе не пошли на встречу.

Источник: Клопс.ru

Площадь перед Главпочтамтом в Калининграде планируют привести в порядок в 2027 году. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, проблема этой территории оказалась сложной из-за земельного вопроса. Почта была готова передать участок администрации Калининграда, но сама им не распоряжается: решение принимает Росимущество. В итоге ведомство не удовлетворило желание властей.

«Очень такая тяжёлая история. Почта выразила согласие, Росимущество отказало в передаче этого земельного участка администрации», — рассказала Дятлова.

Теперь мэрия решила идти другим путём — через установление сервитута. Это позволит городу зайти на территорию и благоустроить её, не получая участок в муниципальную собственность.

Перед началом работ нужно подготовить документацию и согласовать проект вместе с главным архитектором. Территорию хотят концептуально связать с уже обновлёнными пространствами в центре, в том числе, с соседними улицами.

Плитка у здания главной почты находится в отвратительном состоянии: люди периодически подворачивают ноги из-за «скачущих» квадратов. А когда идёт дождь, там постоянно лужи.

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