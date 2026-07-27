Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие часы в Калининградскую область придут грозы и сильный дождь — МЧС

Непогода будет смещаться на северо-восток.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие три часа в Калининградской области ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 14 м/с. Об этом региональное управление МЧС сообщает в своём телеграм-канале в понедельник, 27 июля.

Сейчас гроза идёт в Железнодорожном. Фронт смещается с юго-запада на северо-восток, жителей области просят соблюдать осторожность.

В Калининградскую область после прохладного периода придёт средиземноморское тепло.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше