В ближайшие часы в Калининградскую область придут грозы и сильный дождь — МЧС

В ближайшие три часа в Калининградской области ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 14 м/с. Об этом региональное управление МЧС сообщает в своём телеграм-канале в понедельник, 27 июля.
Сейчас гроза идёт в Железнодорожном. Фронт смещается с юго-запада на северо-восток, жителей области просят соблюдать осторожность.
В Калининградскую область после прохладного периода придёт средиземноморское тепло.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше