Просроченные долги бюджетных учреждений Дона выросли до 1,8 млрд рублей

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Ростовской области по итогам января—мая 2026 года достигла 1,8 млрд руб. против 1 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».