МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Все причастные к террору «под флагом» Киева будут привлечены к неминуемой ответственности, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.
«Все причастные к террору “под флагом” Киева будут установлены Следственным комитетом России и привлечены к неминуемой ответственности», — говорится в заявлении ведомства.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.
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