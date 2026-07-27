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МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору

МИД: все причастные к украинскому террору будут привлечены к ответственности.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Все причастные к террору «под флагом» Киева будут привлечены к неминуемой ответственности, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя атаки ВСУ на Ростовскую область.

«Все причастные к террору “под флагом” Киева будут установлены Следственным комитетом России и привлечены к неминуемой ответственности», — говорится в заявлении ведомства.

Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.

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