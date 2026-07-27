Число работников в простое в Ростовской области выросло почти вдвое

Количество работников организаций Ростовской области, находившихся в простое, за год увеличилось почти вдвое — с 2,6 тыс. до 5,2 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».