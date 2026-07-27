Омск становится рассадником хищников: жара меняет фауну

Меняющийся климат в Омской области привносит перемены в животный мир региона. Так, июнь 2026 года войдет в историю омской метеорологии — среднемесятная температура составила 22,7 градуса, что стало абсолютным рекордом за 111 лет наблюдений. Но аномальный зной меняет не только погоду. В Омске и области все чаще замечают представителей фауны, которых раньше здесь не видели или встречали крайне редко.
Главная тревога — пауки каракурты. Эти ядовитые членистоногие, ранее обитавшие только в степях и полупустынях юга России, начали активно распространяться на север. Из-за глобального потепления их замечают в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Свердловской и Омской областях. Каракурты — ближайшие родственники черных вдов, их укус может быть смертелен без своевременной медицинской помощи. В южных регионах России с начала года уже зафиксированы десятки случаев укусов людей. Омичам советуют быть осторожными — в прошлые годы в регионе уже фиксировали единичные встречи с этими пауками.
Не менее активно омичи жалуются на летучих мышей. Эти животные, оба вида которых в Омской области занесены в Красную книгу, в последнее время все чаще залетают в квартиры горожан. Так, в июне 2026 года рукокрылая гостья оказалась в квартире жилого комплекса «Зеленая река». В июле 2026 года в квартиру на улице Бархатовой также залетела рукокрылая и пристроилась под кофейными чашками. Такое поведение можно объяснить подготовкой к зиме: с конца июля и до середины августа мыши ищут укромные места для потомства. Людей они не кусают и не преследуют, питаются исключительно насекомыми, но при контакте могут быть переносчиками бешенства. Главное правило при встрече — не паниковать, накрыть животное плотной тканью и вынести на улицу.
Еще один южный гость, которого омичи начали замечать в городе, — богомолы. Ранее эти насекомые были редкостью для Сибири, однако в последние годы их все чаще находят в Омске и области. Появление богомолов, как и каракуртов, связывают с климатическими изменениями — для них в регионе становится достаточно тепло.
Не менее показательно появление редких птиц. Этой весной в парке Победы заметили щура обыкновенного — яркую птицу из семейства вьюрковых, которая обычно обитает в таежных лесах северных районов Омской области. В городской черте ее видят крайне редко. Появление щура связывают с тем, что в лесах закончилась еда, и птица отправилась в городской парк за ягодами рябины и боярышника. В природном парке «Птичья гавань» в период миграций фиксируется до трех тысяч птиц одновременно, среди них — редкие серые и белые цапли, а также большие бакланы, которые все чаще останавливаются здесь во время перелетов. Белая цапля занесена в Красную книгу Омской области. Специалисты связывают появление южных видов фауны с изменением экосистемы Земли и глобальным потеплением климата.
При этом городская фауна меняется не только за счет южных «пришельцев». Орнитологи отмечают, что в Омске все реже встречаются ласточки — они предпочитают гнездиться на старых «хрущевках», а на современных домах с гладкими фасадами построить гнезда из глины и грязи сложнее. Зато черных стрижей, которые селятся в щелях и под водостоками, пока много — их шумные стаи все лето охотятся за комарами и мошками, спасая омичей от кровососов.