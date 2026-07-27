Омск становится рассадником хищников: жара меняет фауну

Не менее активно омичи жалуются на летучих мышей. Эти животные, оба вида которых в Омской области занесены в Красную книгу, в последнее время все чаще залетают в квартиры горожан. Так, в июне 2026 года рукокрылая гостья оказалась в квартире жилого комплекса «Зеленая река». В июле 2026 года в квартиру на улице Бархатовой также залетела рукокрылая и пристроилась под кофейными чашками. Такое поведение можно объяснить подготовкой к зиме: с конца июля и до середины августа мыши ищут укромные места для потомства. Людей они не кусают и не преследуют, питаются исключительно насекомыми, но при контакте могут быть переносчиками бешенства. Главное правило при встрече — не паниковать, накрыть животное плотной тканью и вынести на улицу.