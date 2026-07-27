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Донской гарантийный фонд с начала года выдал около 150 поручительств

Льготными займами пользуются более 1,5 тысячи предпринимателей региона.

Почти 150 поручительств для предпринимателей было выдано Гарантийным фондом Ростовской области с начала 2026 года. Бизнесу доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По словам министра экономического развития региона Павла Павлова, капитализация региональных институтов развития бизнеса достигла 6,9 млрд рублей. В частности, льготными займами Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства пользуются более 1,5 тыс. предпринимателей. В текущем году выдано уже 250 займов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.