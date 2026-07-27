Донской гарантийный фонд с начала года выдал около 150 поручительств

Почти 150 поручительств для предпринимателей было выдано Гарантийным фондом Ростовской области с начала 2026 года. Бизнесу доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.