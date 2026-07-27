Вакансий в Ростовской области стало меньше почти на 6 тысяч

Количество вакансий, заявленных работодателями Ростовской области, в январе—мае 2026 года сократилось до 35,5 тыс. против 41,4 тыс. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».