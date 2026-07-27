Главные новости к вечеру 27 июля 2026 года

Путин заявил о решающем этапе для России
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. «Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — сказал Путин.
5 человек погибло при атаке на Ростов-на-Дону
Число жертв массированного налета БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до пяти человек. К двум погибшим ночью супругам добавились еще три жертвы — их тела (двое взрослых и ребенок) спасатели извлекли из-под завалов жилого дома. Пострадавшими числятся восемь человек, в пострадавших районах города введен режим ЧС.
Посол Ирана раскрыл детали атаки ВСУ на судно в Каспийском море
МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства
В понедельник пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии проинформировала о решении выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Данное решение было принято после инцидента с беспилотным летательным аппаратом.
ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом в порту Николаева
Вооруженные силы России нанесли удар по порту Николаева. По заявлению Минобороны РФ, с помощью беспилотников были поражены два сухогруза, с которых в этот момент разгружали продукцию военного назначения для ВСУ.