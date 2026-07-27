Главные новости к вечеру 27 июля 2026 года

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. «Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — сказал Путин.