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Главные новости к вечеру 27 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 27 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин заявил о решающем этапе для России

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. «Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — сказал Путин.

5 человек погибло при атаке на Ростов-на-Дону

Источник: РИА "Новости"

Число жертв массированного налета БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до пяти человек. К двум погибшим ночью супругам добавились еще три жертвы — их тела (двое взрослых и ребенок) спасатели извлекли из-под завалов жилого дома. Пострадавшими числятся восемь человек, в пострадавших районах города введен режим ЧС.

Посол Ирана раскрыл детали атаки ВСУ на судно в Каспийском море

Источник: Reuters

Иранское торговое судно, которое подверглось атаке в Каспийском море, не имело на борту военных грузов. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

МИД Румынии заявил о высылке сотрудника российского посольства

Источник: Winston Tjia/CC0

В понедельник пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии проинформировала о решении выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Данное решение было принято после инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом в порту Николаева

Источник: Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по порту Николаева. По заявлению Минобороны РФ, с помощью беспилотников были поражены два сухогруза, с которых в этот момент разгружали продукцию военного назначения для ВСУ.

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