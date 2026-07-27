Будет лучше и больше? Смотрим, как расширяют улицу и парковки у вокзала «Волгоград-1»

В скором времени на пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки, ограничивающие выезд на перекресток из-за пробок. Пока на улице Гоголя уложили новый асфальт. Никакой разметки, в том числе обозначающей платные парковки, сейчас здесь нет. На некоторых участках у вокзала сняли и знаки платной парковки.