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Школьница из Петербурга стала лучшим рекрутером в стране

Екатерина Игнатенко завоевала золотую медаль на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы».

Ученица школы № 557 Невского района Санкт‑Петербурга Екатерина Игнатенко завоевала золотую медаль на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Рекрутинг» среди юниоров. Соревнования проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в комитете по образованию города.

Уточним, состязания прошли с 7 по 11 июля в Казани. Участники должны были пройти цикл найма: от интервью с заказчиком на рынке труда до собеседования с кандидатом на вакансию.

Екатерину готовили педагог-психолог Надежда Ладошкина и тренер Ника Хаймина. Девушка также проходила стажировки у партнеров компетенции: в отделе по подбору персонала компании «Обуховский завод» и в департаменте персонала и организационного развития строительного холдинга Setl Group.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.