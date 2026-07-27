Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раритетную «копейку» от здания регионального ГАИ убрали «по технической неисправности»

В пресс-службе ведомства отказались сообщить род неисправности, вынудившей убрать автомобиль.

С постамента рядом с управлением Госавтоинспекции Калининградской области убрали раритетный автомобиль ВАЗ-2101, который был там установлен в честь 90-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД и 80-летия образования региональной Госавтоинспекции. О том, что автомобиль перегнали во двор управления, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Пока что автомобиль стоит у нас во дворе, — уточнили в пресс-службе. — Его отогнали по технической неисправности. Но он должен вернуться на место. Мы на это надеемся».

В пресс-службе также подтвердили, что у прохожих была возможность забраться внутрь авто, но «теперь ее не будет».

Фото: скриншот видео.

Напомним, что 3 июля экспонат был торжественно открыт в честь двойного юбилея.

«Рядом со зданием региональной Госавтоинспекции появился новый экспонат — легендарный ВАЗ-2101. Этот раритетный служебный автомобиль установлен как символ становления Госавтоинспекции, олицетворяя многолетнюю историю развития службы и верность выбранному делу», — сообщала по этому поводу пресс-служба.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше