Раритетную «копейку» от здания регионального ГАИ убрали «по технической неисправности»

С постамента рядом с управлением Госавтоинспекции Калининградской области убрали раритетный автомобиль ВАЗ-2101, который был там установлен в честь 90-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД и 80-летия образования региональной Госавтоинспекции. О том, что автомобиль перегнали во двор управления, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе ведомства.
«Пока что автомобиль стоит у нас во дворе, — уточнили в пресс-службе. — Его отогнали по технической неисправности. Но он должен вернуться на место. Мы на это надеемся».
В пресс-службе также подтвердили, что у прохожих была возможность забраться внутрь авто, но «теперь ее не будет».
Фото: скриншот видео.
Напомним, что 3 июля экспонат был торжественно открыт в честь двойного юбилея.
«Рядом со зданием региональной Госавтоинспекции появился новый экспонат — легендарный ВАЗ-2101. Этот раритетный служебный автомобиль установлен как символ становления Госавтоинспекции, олицетворяя многолетнюю историю развития службы и верность выбранному делу», — сообщала по этому поводу пресс-служба.