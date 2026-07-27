Раритетную «копейку» от здания регионального ГАИ убрали «по технической неисправности»

С постамента рядом с управлением Госавтоинспекции Калининградской области убрали раритетный автомобиль ВАЗ-2101, который был там установлен в честь 90-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД и 80-летия образования региональной Госавтоинспекции. О том, что автомобиль перегнали во двор управления, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе ведомства.