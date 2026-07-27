В селе Новая Усмань Воронежской области провели мастерскую о сказках

Литературно-театральную мастерскую «Как в старой сказке» провели в Новоусманской детской модельной библиотеке им. А. С. Пушкина Воронежской области, сообщили в учреждении. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Мастерская была приурочена к 200-летию со дня рождения русского историка, литературоведа, фольклориста и этнографа Александра Афанасьева. Участниками стали 18 человек, в том числе ребята из детского клуба «Карандаш», их воспитатели и родители. Библиотекари познакомили гостей с биографией фольклориста и рассказали о значении его трудов для сохранения русского культурного наследия.
Особое внимание было уделено нравственным урокам, заложенным в народных сказках: храбрости, находчивости, мудрости и доброте. Дети узнали, как Александр Афанасьев фиксировал устное народное творчество и почему важно сохранять эти истории. Ключевым событием программы стал показ кукольного спектакля «Кот и Лиса», которое сопровождалось музыкальным сопровождением и аудиопрочтением актеров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.