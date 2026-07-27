В селе Новая Усмань Воронежской области провели мастерскую о сказках

Мастерская была приурочена к 200-летию со дня рождения русского историка, литературоведа, фольклориста и этнографа Александра Афанасьева. Участниками стали 18 человек, в том числе ребята из детского клуба «Карандаш», их воспитатели и родители. Библиотекари познакомили гостей с биографией фольклориста и рассказали о значении его трудов для сохранения русского культурного наследия.