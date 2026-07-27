В Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо — 2026»

В эту субботу, 1 августа, в столице Татарстана на площадке у Центра семьи «Казан» в Казани состоится авиационный праздник «Я выбираю небо — 2026». Мероприятие призвано популяризировать авиацию, привлечь молодежь в отрасль и повысить престиж инженерно-технических профессий.
Для гостей будет работать «Аллея профориентации» с участием ведущих предприятий и учебных заведений авиационной отрасли. В программе — выступления местных артистов, мастер-классы и награждение работников авиапромышленности республики. Праздник стартует в 13.00. Вход свободный, сообщает организатор Минпромторг Татарстана.
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