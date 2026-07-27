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В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

В них приняли участие атлеты из 8 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженных тренеров СССР и России состоялись 4 и 5 июля на стадионе «Приморец» в Санкт-Петербурге. Состязания проводились в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Пушкинского района.

Участники всероссийского турнира — мужчины и женщины — проверяли свои силы в беге на различные дистанции, с препятствиями и барьерами, а также в прыжках в длину, высоту и с шестом. Кроме того, провели состязания по толканию ядра, метанию диска, копья и молота. Участниками стали 65 представителей 8 регионов: Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Белгородской и Ярославской областей, Москвы, Чувашии и Карелии.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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