В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике

Участники всероссийского турнира — мужчины и женщины — проверяли свои силы в беге на различные дистанции, с препятствиями и барьерами, а также в прыжках в длину, высоту и с шестом. Кроме того, провели состязания по толканию ядра, метанию диска, копья и молота. Участниками стали 65 представителей 8 регионов: Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Белгородской и Ярославской областей, Москвы, Чувашии и Карелии.