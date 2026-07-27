Беспрозванных вручил орден Балтийску и медали к 80-летию области в День города

Губернатор передал памятный орден за заслуги перед регионом. Жители получили юбилейные медали, а подростки — первые паспорта.
Губернатор Алексей Беспрозванных вместе с Героями России Евгением Поддубным и Андреем Козловым принял участие в праздновании Дня города Балтийска. Торжества прошли на площади Балтийской славы.
Глава региона вручил памятный орден «За заслуги перед Калининградской областью» главе муниципалитета Нине Фёдоровой. Также юбилейные медали «80 лет Калининградской области» получили ветераны, труженики тыла, почётные граждане, заслуженные работники образования, здравоохранения, культуры и промышленности. Двое жителей удостоились благодарности губернатора.
Евгений Поддубный поздравил балтийцев с 80-летием города, отметив, что именно в ноябре 1946 года Пиллау получил название Балтийск. Андрей Козлов подчеркнул неразрывную связь праздника с Днём ВМФ.
В ходе церемонии четыре юных жителя получили первые паспорта. Также чествовали почётных граждан и участников СВО. Марафон празднований 80-летия области продлится до осени.