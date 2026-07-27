Беспрозванных вручил орден Балтийску и медали к 80-летию области в День города

Губернатор передал памятный орден за заслуги перед регионом. Жители получили юбилейные медали, а подростки — первые паспорта. Губернатор Алексей Беспрозванных вместе с Героями России Евгением Поддубным и Андреем Козловым принял участие в праздновании Дня города Балтийска. Торжества прошли на площади Балтийской славы. Глава региона вручил памятный орден "За заслуги…