В ТЦ Петербурга пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи

«Важно понимать, что акцент на внешнем виде — это лишь самый поверхностный и самый спорный инструмент. В подростковой среде нестандартный стиль чаще норма, а не маркер опасности. Если говорить о реальных рисках, то практика показывает, что многие опасные сценарии развиваются как раз вне “видимой” субкультурной повестки», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».