Телефонные мошенники похитили у воронежцев более 500 млн рублей с начала года

«Звонки поступают с использованием сим-боксов и GSM-шлюзов: с иностранного государства звонок поступает на шлюз, конвертируется и выходит на абонента уже с обычного российского номера. То есть позвонить можно из любой точки мира. Из последних новых инструментов мошенников — проведение виртуальных обысков. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас на постоянной основе они включают видеокамеру потерпевшего и проводят осмотр всей квартиры с целью отыскать ценности, которые можно продать, чтобы максимизировать прибыль», — пояснил господин Чернихов и подтвердил предположение журналистов о том, что видеосвязь устанавливается через единственный мессенджер, в котором работают такие звонки.