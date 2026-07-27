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Педагоги в Новосибирской области будут обучать бережливым методам студентов

Преподаватели 10 вузов и колледжей уже усвоили методику сами.

Источник: Национальные проекты России

Преподаватели 10 вузов и колледжей Новосибирской области будут обучать бережливому производству студентов в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).

Так, к 2030 году 10 учебных заведений внедрят программу по бережливым технологиям для студентов. Поэтому в июне преподаватели прошли очное обучение на базе РЦК в сфере производительности труда.

Эксперты провели тренинги по шести модулям: основы бережливого производства, система «5С», производственный анализ, методика решения проблем, стандартизированная работа и картирование. Далее педагогам предстоит пройти сертификацию и провести первые занятия для студентов.

Уточним, работа ведется в ходе внедрения системы «НОТ 2.0» — современного продолжения концепции научной организации труда. Она предполагает подготовку молодых специалистов с базой навыков в области бережливого производства. Пилотными регионами были выбраны Новосибирская, Томская, Ростовская, Рязанская, Воронежская области и Республика Крым.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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