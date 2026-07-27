Директора по продажам в московской компании уволили за разглашение тайны в DeepSeek

Несмотря на доводы Ремизовой, суд отказал ей в большинстве требований. Как стало известно, ~директор загружала в сервис DeepSeek данные из защищенной системы компании, а также отправляла их на личную электронную почту в виде скрытой копии.~ Кроме того, работодатель заявил, что женщина раскрыла коммерческую информацию во время переговоров с одним из поставщиков, после чего контрагент прекратил работу с компанией.