В РТ утвердили дорожную карту по борьбе с буллингом в школах до 2030 года

В республике принят системный план профилактики буллинга в школах и колледжах на 2026−2030 годы. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана обязывает десять региональных ведомств действовать по общим стандартам.
Согласно документу, к 2030 году доля учебных заведений Татарстана, использующих медиативные практики, должна вырасти с 15 до 35%. Число подготовленных психологов и соцпедагогов увеличится с 850 до 950.
Планируется ежегодно выявлять и блокировать до 15,5 тысячи материалов с кибербуллингом в соцсетях. Всего до 2030-го проведут не менее 350 тысяч профилактических мероприятий.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше