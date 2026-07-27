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У инженеров и врачей в Воронежский области заметнее всего выросли зарплаты

Медленнее всего увеличилось жалованье у строителей и IT-специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже больше всего за последний год выросли зарплаты у инженеров на заводах и у врачей в частных клиниках. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Средний доход инженеров промышленности увеличился на 10,5 процента. Больше всех прибавили инженеры по автоматизации (+17,6%) и технологи (+15,4%). Медики коммерческих клиник получили +10,2%. Заметнее всего прибавка оказалась у кардиологов (+17,7%) и неврологов (+13,8%). Также в плюсе оказались продавцы крупных сетей (+9,6%).

Тем временем, самый низкий прирост зарплат у строителей — всего +2,2% за год. А, к примеру, зарплаты каменщиков даже упали почти на 10%. Медленный рост в IT-сфере и маркетинге — до 4−5%, что ниже уровня инфляции.

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