Запуск информационной системы карты калининградца перенесли на 1 августа

Правительство Калининградской области перенесло срок начала эксплуатации государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области» на 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных 27 июля.
Документ предусматривает ввод в эксплуатацию государственной информационной системы, которая станет основой для работы проекта «Карта калининградца». Если в июне власти планировали запустить систему с 1 июля, то теперь срок начала ее эксплуатации установлен на 1 августа.
Согласно постановлению, до запуска региональному министерству цифровых технологий и связи и ГКУ «Центр цифровых технологий» необходимо завершить ряд подготовительных мероприятий. В частности, речь идет об аттестации системы по требованиям защиты информации, оформлении прав на использование ее компонентов, актуализации документов по информационной безопасности, подготовке ответственных сотрудников и инструктаже пользователей. Большинство мероприятий должны быть выполнены до 26 июля.
Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.
В ноябре 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». Вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова ранее сообщила, что карта калининградца уже проходит тестирование и готовится к запуску в начале 2026 года.
В декабре Алексея Беспрозванных сообщил, что «карту калининградца» планируют активно запустить до 4 июля 2026 года — к празднованию 80-летия региона. В апреле сервис рассчитывают начать тестировать в активном режиме. По словам главы региона, оператором проекта выступает Сбербанк. Предполагается, что через нее жители смогут пользоваться различными сервисами — от транспорта до школьного питания и программ лояльности.
О том, что проект «Карта калининградца» еще не запущен в массовое использование, областное министерство цифровых технологий и связи сообщало в марте этого года. Тогда в ведомстве заявляли, что информацию о старте проекта и порядке подключения карты опубликуют позднее.
В июне 2026 года сообщалось, что правительство Калининградской области намерено ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области» с 1 июля 2026 года.
Ранее, 11 июля, представители областного минцифры не смогли назвать сроки запуска «карты калининградца», отвечая на вопрос жительницы в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте». В ведомстве тогда заявили, что информация о запуске проекта и порядке подключения карты будет опубликована позднее.