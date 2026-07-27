нападение собак, угроза ракетного удара, Юрий Хой

В первый день последней недели второго летнего месяца vrn.aif.ru рассказывает о главных событиях в Воронежской области за день. Так, 27 июля в небе над регионом уничтожили девять БПЛА. В столице Черноземья продолжают искать агрессивных собак, покусавших двух девушек. Нетрезвый водитель внедорожника сбил двух пешеходов в ЖК «Озерки» в областном центре. А лидеру воронежской группы «Сектор Газа» Юрию Хою могло бы исполниться 62 года. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Атака отражена: девять БПЛА сбили в небе над Воронежской областью.
Девять беспилотников уничтожили на территории Воронежской области в ночь на 27 июля.
По данным губернатора Александра Гусева, БПЛА сбили в небе над одним городским округом и четырьмя районами региона. Пострадавших среди населения нет. Разрушений также не зафиксировано.
Режим опасности атаки беспилотников действует в регионе уже около 22 часов. За это время тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявляли в Борисоглебске, а также в Лискинском, Россошанском, Бобровском, Бутурлиновском и Богучарском районах.
Кроме того, ночью на всей территории Воронежской области объявляли режим ракетной опасности. Он действовал в регионе около двух часов. Информации о сбитых воздушных целях не поступало.
Сбил пешеходов и врезался в «Газель»: ДТП с пьяным водителем произошло в Воронеже.
Водитель внедорожника сбил двух пешеходов в ЖК «Озерки» в Воронеже. Авария произошла вечером 26 июля у дома № 5 на улице Шидловского.
По данным регионального ГУ МВД России, за рулём Lada Niva находился 36-летний водитель. Он двигался по переулку Биркина со стороны улицы Воеводы Сабурова. При повороте на улицу Шидловского автомобилист не справился с управлением транспортного средства и выехал на тротуар.
В результате водитель наехал на 41-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, а затем врезался в стоящую у края проезжей части «Газель».
Пешеходов с травмами доставили в больницу.
В ходе проверки выяснилось, что водитель Lada Niva сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Соревнования среди молодёжи: воронежские спортсменки получили бронзовые медали на чемпионате Европы по гребле.
Спортсмены из Воронежской области стали призёрами молодёжного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Он проходил с 23 по 26 июля в венгерском Сегеде.
По итогам заключительного соревновательного дня в активе воронежцев две бронзовые медали.
Екатерина Шляпникова замкнула тройку сильнейших в финальном заезде каноэ-одиночек на 200 метров, а Александра Волкова в составе российской байдарки-четвёрки финишировала третьей на дистанции 500 метров.
Отметим, что в соревнованиях приняли участие свыше 700 спортсменов из 38 стран.
Могло бы исполниться 62 года: воронежцы вспоминают лидера музыкальной группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в день его рождения.
27 июля фронтмену культовой музыкальной группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, более известному под сценическим псевдонимом Хой, исполнилось бы 62 года.
Музыкант родился в Воронеже в семье инженера авиационного завода Николая Митрофановича Клинских и клепальщицы Марии Клинских. С самого детства Юрий увлекался музыкой, однако музыкального образования он так и не получил. Интерес к стихосложению будущему фронтмену культовой группы привил отец, который писал стихи и пробовал публиковаться.
Окончив школу, Юрий трудился на заводе и параллельно учился на шофёра. Затем последовала служба в армии. Вернувшись, музыкант на протяжении пяти лет проработал инспектором ГАИ, неся службу на перекрёстке у «Пролетария» и на площади Ленина. Последние месяцы контракта дослуживал во вневедомственной охране, после чего сменил несколько профессий — работал фрезеровщиком, оператором станка и грузчиком. В свободное время Юрий играл на гитаре и сочинял песни.
Свой первый акустический альбом музыкант записал в 1981 году на магнитофон. После открытия в 1987 году в Воронеже рок-клуба он стал его постоянным посетителем. Уже тогда там прошёл концерт, на котором Юрий исполнил несколько собственных композиций.
В течение полугода музыкант выступал сольно под названием «Сектор Газа», полученным благодаря прозвищу части Левобережного района Воронежа, известного напряжённой экологической ситуацией и криминогенной обстановкой.
Первый электрический состав коллектива сформировался только в июне 1988 года. А широкую известность группа «Сектор газа» получила в 1990 году.
Несмотря на то, что Юрий Хой ушёл из жизни в 2000 году, его творчество остаётся важной частью отечественной рок-культуры. Песни, объединившие панк-рок, фольклорные мотивы и разговорную речь, продолжают находить слушателей спустя десятилетия. На Левобережном кладбище у могилы музыканта по-прежнему появляются цветы. Помимо них поклонники оставляют у надгробия и маленькие символы — кассеты, значки, рисунки.
В мае в Воронеже открыли мемориальную доску Юрию Хою. Её разместили на фасаде дома, в котором проживал музыкант. В этот же день в столице Черноземья проходили съёмки фильма о группе «Сектор Газа», главную роль в котором сыграл актёр Никита Кологривый.
В Воронеже продолжают работу над другими проектами, посвящёнными сохранению памяти об артисте. В частности, разрабатывается эскиз сквера. Кроме того, планируется благоустроить территорию недалеко от могилы Юрия Хоя. Там же рассматривают возможность установки арт-объекта в память о музыканте, автором которого может выступить Илья Наумов.
Больше месяца в больнице: трое раненых при ракетной атаке ВСУ на Воронеж остаются под наблюдением врачей.
Трое пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня продолжают лечение в профильных отделениях региональных медучреждений.
По данным регионального министертсва здравоохранения, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ шесть человек погибли и ещё 62 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Двое пострадавших около трёх недель находились в реанимации.
Из больниц региона на текущий момент выписали уже 18 пациентов.
Искусали и разорвали одежду: напавших на двух девушек собак ищут в Воронеже.
В Воронеже сотрудники приюта для животных продолжают искать агрессивных собак, напавших на двух девушек в Центральном районе города.
Об инциденте стало известно в минувшие выходные. В социальных сетях горожанки рассказали, что хотели выйти из Центрального парка по тропинке. Вблизи дома № 6 на Олимпийском бульваре они зашли в открытые ворота. В этот момент на девушек набросились псы, которые искусали их за ноги и порвали одежду. Одной из пострадавших пришлось накладывать швы.
Горожанки утверждают, что на территории был охранник, который вмешался только после того, как они самостоятельно скрылись от псов за воротами. Медиков вызвали жители многоэтажного дома, которые услышали крики девушек.
По словам местных жителей, пострадавшие пытались проникнуть на закрытую территорию, которая охраняется собаками. Однако сами девушки утверждают, что никаких табличек, что объект охраняемый и там находятся животные, не было.
«Впереди нас были уже дома комплекса, мы думали, что это простая калитка, которая из леса ведёт к людям. Но разве это нормально держать таких собак без привязи, если они способны нанести ущерб и даже убить того, кто случайно туда забрёл?», — написала одна из пострадавших в социальных сетях.
При этом воронежцы неоднократно жаловались на агрессивных псов на Олимпийском бульваре, 6.
По данным городской администрации, специалисты приюта для животных выезжали по указанному адресу три раза: 24, 26 и 27 июля. Однако собаки так и не были обнаружены. Выезды будут продолжены.
Также сотрудники приюта обратились с просьбой к заявителю по данному адресу оставить свои контакты. Связаться можно по номеру: 207−57−60.