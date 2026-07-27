«День многодетной семьи» прошел в Бутурлиновке Воронежской области

Уточняется, что инициатива проводится в интересах семей и направлена на своевременное выявление факторов риска, повышение уровня медицинской грамотности и комплексную медицинскую поддержку на местном уровне. На мероприятии все желающие прошли расширенный профилактический осмотр. Был организован прием участковых врачей для взрослых и детей, консультации узких специалистов по показаниям, лабораторные исследования, электрокардиография и ультразвуковое исследование. По итогам обследований каждому участнику разработали индивидуальный план наблюдения и дали практические рекомендации по оздоровлению и профилактике заболеваний.