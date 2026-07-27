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«День многодетной семьи» прошел в Бутурлиновке Воронежской области

Для участников мероприятия организовали расширенный профилактический осмотр.

Источник: Национальные проекты России

«День многодетной семьи» состоялся в Бутурлиновской районной больнице Воронежской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Событие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Уточняется, что инициатива проводится в интересах семей и направлена на своевременное выявление факторов риска, повышение уровня медицинской грамотности и комплексную медицинскую поддержку на местном уровне. На мероприятии все желающие прошли расширенный профилактический осмотр. Был организован прием участковых врачей для взрослых и детей, консультации узких специалистов по показаниям, лабораторные исследования, электрокардиография и ультразвуковое исследование. По итогам обследований каждому участнику разработали индивидуальный план наблюдения и дали практические рекомендации по оздоровлению и профилактике заболеваний.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.