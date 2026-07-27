«День многодетной семьи» прошел в Бутурлиновке Воронежской области

«День многодетной семьи» состоялся в Бутурлиновской районной больнице Воронежской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Событие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Уточняется, что инициатива проводится в интересах семей и направлена на своевременное выявление факторов риска, повышение уровня медицинской грамотности и комплексную медицинскую поддержку на местном уровне. На мероприятии все желающие прошли расширенный профилактический осмотр. Был организован прием участковых врачей для взрослых и детей, консультации узких специалистов по показаниям, лабораторные исследования, электрокардиография и ультразвуковое исследование. По итогам обследований каждому участнику разработали индивидуальный план наблюдения и дали практические рекомендации по оздоровлению и профилактике заболеваний.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.