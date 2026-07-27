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В Ростовской области провели мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Участники состязались в пилотировании дронов, оказании первой помощи, а также в эстафетах.

Семейный спортивный фестиваль и зарницу провели в Ростовской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Мероприятия приурочили ко Дню семьи, любви и верности, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Так, одним из главных событий праздника стала «Семейная зарница». В ней участвовали около 200 человек. Гости состязались в сборке-разборке автомата, пилотировании дронов, оказании первой помощи и тактической подготовке. Победителем стала семья Тихоновых, они представят область на всероссийском этапе.

Параллельно прошел спортивный фестиваль «Семейная команда». В нем участвовали еще около 200 человек. Конкурсанты бегали, прыгали, отжимались, делали упражнения на гибкость. Лидером стала семья Лукьянченко из Сальского района. После соревнований родители и дети мастерили поделки и сувениры, также прошло торжественное шествие «Парад семей».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.