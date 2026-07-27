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Свыше 5,3 тыс. человек прошли в Петербурге опрос на тему рождения ребенка

Принять в нем участие можно было на портале «Городской диалог».

Участие в опросе по треку «Рождение ребенка», организованном на портале «Городской диалог» в Санкт-Петербурге, приняли более 5,3 тысячи человек, сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы. Развитие таких цифровых сервисов входит в число задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В итоге стало известно, что только 18% респондентов знают о существовании жизненной ситуации «Рождение ребенка в Санкт-Петербурге» на городском портале госуслуг. При этом 60% опрошенных не владеют такой информацией. А не пользуются городским порталом госуслуг только 6% респондентов.

О пособиях, положенных беременным женщинам, знает 31% опрошенных. При этом только примерно половина из них пользуются такими мерами соцподдержки. Обо всех документах, которые необходимо оформить в первую очередь после рождения ребенка знают только 14% респондентов, о части — еще 20%.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.