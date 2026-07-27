Александр Скрябин: в ростовских парках планируется высадить 200 деревьев

В рамках работ по ликвидации последствий шторма, обрушившегося на город 25 июля, на территориях убрано более 90 поврежденных деревьев. В парках Левобережье, им. М. Горького, Осеннем и зоопарке работы выполнены в полном объеме. Продолжается уборка крупногабаритных веток и порубочного мусора с применением специализированной техники, демонтируются повреждённые конструкции. В парке им. Н. Островского завершается восстановление кабелей уличного освещения.