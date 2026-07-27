На Дону участникам СВО доступны 10 бесплатных образовательных программ

Участники СВО из Ростовской области могут пройти обучение по 10 бесплатным образовательным программам при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Курсы для ветеранов специальной военной операции доступны как в очном, так и в дистанционном формате. Их продолжительность — от нескольких недель до нескольких месяцев.
После завершения обучения участники получают документ об освоении новой профессии или повышении квалификации. Программы разработаны с учетом реальных запросов компаний. Они охватывают разные направления: от цифровых технологий до рабочих специальностей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.