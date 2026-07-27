Реальные доходы жителей Ростовской области замедлили рост

Рост реальных денежных доходов населения Ростовской области в январе—мае 2026 года замедлился до 104% к уровню аналогичного периода прошлого года против 108,3% годом ранее. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».