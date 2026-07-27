Житель города Пушкина взял серебро на соревнованиях по спорториентированию

Владислав Логинов из города Пушкина завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Мемориал Михаила Святкина». Состязания провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Уточним, что указанные соревнования состоялись 26−29 июня в поселке Пески в Ленинградской области. Участниками были спортсмены разных возрастов, в том числе дети младше 15 лет. Они попробовали свои силы на расстояниях от 3,6 км до 12 км.
Владислав преодолел самую длинную дистанцию за 1 час, 15 минут и 23 секунды. Он финишировал примерно на 8 минут позже Ильи Малыгина из Воронежской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.