В Тюменском округе завершился конкурс «СуперСемья — 2026»

Финал конкурса «СуперСемья — 2026» состоялся в Тюменском округе Тюменской области при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.
Мероприятие было организовано молодежным центром «Поколение». В течение пяти недель участники выполняли онлайн-задания, делились важными семейными традициями и своими увлечениями, демонстрировали сплоченность, креативность и умение работать в команде.
По итогам конкурса были определены победители и призеры. Так, лучшей командой признана семья Исхаковых из поселка Богандинского. Второе место заняли Кульмухаметовы из села Ембаево, а третье — Михалевы из села Червишево.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.