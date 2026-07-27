Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области заработал кадровый центр регионального минздрава

Там молодым медикам помогут найти работу, адаптироваться в коллективе и оформить все предусмотренные меры поддержки.

Источник: Национальные проекты России

Кадровый центр Министерства здравоохранения Псковской области начал работать с 1 июля. Он был открыт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Ключевые направления деятельности центра — профориентация и организация целевого обучения, выстраивание системы адаптации и наставничества для молодых специалистов. Также работа учреждение нацелена на снижение дефицита кадров в больницах и поликлиниках.

Одна из первоочередных задач центра на данный момент — содействие в трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей 2026 года. Молодым специалистам, обратившимся в учреждение, помогут не только найти подходящее место работы, но и адаптироваться в коллективе, а также оформить все предусмотренные меры поддержки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.