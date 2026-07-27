В Псковской области заработал кадровый центр регионального минздрава

Кадровый центр Министерства здравоохранения Псковской области начал работать с 1 июля. Он был открыт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Ключевые направления деятельности центра — профориентация и организация целевого обучения, выстраивание системы адаптации и наставничества для молодых специалистов. Также работа учреждение нацелена на снижение дефицита кадров в больницах и поликлиниках.
Одна из первоочередных задач центра на данный момент — содействие в трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей 2026 года. Молодым специалистам, обратившимся в учреждение, помогут не только найти подходящее место работы, но и адаптироваться в коллективе, а также оформить все предусмотренные меры поддержки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.