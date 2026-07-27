Казахстан скупил почти всю кукурузу из Курской области

За первое полугодие 2026 года из Курской области экспортировали 55,3 тыс. т продовольственной кукурузы, что в 425 раз больше показателя такого же периода прошлого года, когда за рубеж было поставлено лишь 130 т. Об этом сообщили в министерстве экономического развития, занятости населения и туризма региона.