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Казахстан скупил почти всю кукурузу из Курской области

За первое полугодие 2026 года из Курской области экспортировали 55,3 тыс. т продовольственной кукурузы, что в 425 раз больше показателя такого же периода прошлого года, когда за рубеж было поставлено лишь 130 т. Об этом сообщили в министерстве экономического развития, занятости населения и туризма региона.

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года из Курской области экспортировали 55,3 тыс. т продовольственной кукурузы, что в 425 раз больше показателя такого же периода прошлого года, когда за рубеж было поставлено лишь 130 т. Об этом сообщили в министерстве экономического развития, занятости населения и туризма региона.

Подавляющий объем экспорта пришелся на Казахстан, который закупил около 96% всей продукции. Остальные партии были направлены в Республику Беларусь, Афганистан и Таджикистан.

В министерстве добавили, что наращивание зарубежных поставок является следствием работы регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным управления Россельхознадзора, продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров. С начала 2026 года по июль из региона вывезли 2,9 тыс. т шампиньонов, что больше на 22%, чем за тот же период годом ранее. В основном их покупали в Республике Беларусь.

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